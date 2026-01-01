Трамп раскритиковал получение Джорджем Клуни гражданства Франции

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал «хорошими новостями» решение семьи актёра Джорджа Клуни получить гражданство Франции.

«Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции», — заявил политик в Truth Social.

Также Трамп воспользовался случаем, чтобы раскритиковать миграционную политику Франции.

Ранее сообщилось, что актёр Джордж Клуни с женой Амаль Клуни и двумя детьми получили гражданство Франции.