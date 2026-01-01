Зеленский высказался о «градусе» в отношениях с США
Украине было непросто изменить градус в отношениях с США. Об этом Владимир Зеленский в новогоднем обращении.
По его словам, его подпись будет стоять только под «сильным» мирным соглашением. Зеленский упомянул Будапештский меморандум и минские соглашения, отметив, что подобные договоренности не устроят Киев.
Ранее украинский президент отказался выводить войска из Донбасса. «Нам говорят — выйдите из Донбасса и все закончится. Так в переводе с русского звучит обман», — сказал он.