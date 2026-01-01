Владимир Зеленский не согласится пойти на территориальные уступки и мирно вывести ВСУ из Донбасса в 2026 году.

Об этом пишет Financial Times.

Колумнист Бен Холл считает, что глава киевского режима откажется от сделки по Донбассу в рамках соглашения по урегулированию.

«Это слишком рискованно для главы киевского режима по военным, конституционным и политическим причинам», — подчеркнул журналист.

Как сообщает американская газета The New York Times, Киев в ходе переговоров с США, которые состоялись в марте в Саудовской Аравии, впервые выразил согласие на уступки территорий для урегулирования вооружённого конфликта на Украине.