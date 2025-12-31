Уиткофф обсудил с европейцами гарантии безопасности для Киева

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что в преддверии Нового года обсудил с представителями европейских стран гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет РБК.

По его словам, американскую сторону представляли он, госсекретарь США Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Представители США, уточнил спецпредставитель, провели «продуктивный разговор» с советниками по национальной безопасности Британии Джонатаном Пауэллом, Франции Эммануэлем Бонном, ФРГ Гюнтером Заутером и Украины Рустемом Умеровым, с которыми обсудили «дальнейшие шаги в европейском мирном процессе».

«Мы сосредоточились на том, как на практике продвинуть дискуссии в интересах мирного процесса президента США, включая усиление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов деконфликтинга, которые помогут положить конец войне и предотвратить ее возобновление», — разъяснил дипломат.

Уиткофф отметил, что стороны также обговорили пакет мер по обеспечению процветания Украины после завершения конфликта и договорились продолжить работу в новом году.

Уиткофф выразил уверенность, что Россия полностью привержена миру на Украине

Ранее сообщалось, что на фоне террористической атаки ВСУ на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области переговорные позиции Москвы и Вашингтона существенно изменятся.