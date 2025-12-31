Трамп назвал «возможно, худшую» страну на планете

Самой худшей и коррумпированной страной в мире предположительно является Сомали, рассказал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в свой первый президентский срок Трамп запретил гражданам ряд стран, включая Сомали, въезд на территорию Соединенных Штатов, однако следующий президент США Джо Байден отменил это решение.

Американский лидер отметил, что «большая часть мошенничества в Миннесоте, до 90%, совершается людьми, которые нелегально прибыли в нашу страну из Сомали».

«Отправьте их туда, откуда они пришли, в Сомали, возможно, худшую и самую коррумпированную страну на земле», — призвал Трамп.

Ранее президент США назвал самую небезопасную страну. По его мнению, Швеция ранее являлась тихим, спокойным государством, но в последние годы ситуация в королевстве значительно ухудшилась.

Худшими городами, по его оценке, являются Чикаго и Лондон. Он уточнил, что власти этих населенных пунктов не в состоянии справиться с криминалом и мигрантами.