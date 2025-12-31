Уиткофф: США и страны Европы обсудили постконфликтное «процветание» Украины

Спецпосланник главы американской администрации Стив Уиткофф заявил, что обсудил со странами Европы меры, призванные сделать Украину «процветающей» после окончания конфликта.

По словам Уиткоффа, которые приводит РИА Новости, эти меры должны сделать Украину успешной, а также устойчивой страной.

«Было обсуждено множество дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году», — сказал Уиткофф.

Кроме того, спецпосланник президента США сообщил, что обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины.