Уиткофф: США и страны Европы обсудили постконфликтное «процветание» Украины

Спецпосланник главы американской администрации Стив Уиткофф заявил, что обсудил со странами Европы меры, призванные сделать Украину «процветающей» после окончания конфликта.

© РИА Новости

По словам Уиткоффа, которые приводит РИА Новости, эти меры должны сделать Украину успешной, а также устойчивой страной.

«Было обсуждено множество дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году», — сказал Уиткофф.

Кроме того, спецпосланник президента США сообщил, что обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины.