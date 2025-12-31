На Украине назвали число уехавших из страны граждан

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что 11 млн граждан покинули страну.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«11 млн граждан Украины выехали за границу» — назвал количество уехавших омбудсмен.

При этом он отметил, что официальная статистика может не соответствовать реалиям, поскольку некоторые граждане не становятся на консульский учёт.

Украина стоит на пороге масштабного демографического кризиса, пишет Reuters. По данным Института демографии Национальной академии наук Украины, до начала конфликта население страны составляло 42 млн человек. Сейчас это число сократилось до менее чем 36 млн.