Нетаньяху отметил вклад выходцев из стран СНГ в развитие Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к выходцам из стран СНГ с новогодним обращением, в котором отметил их вклад в развитие еврейского государства. Видеозапись его поздравления распространила канцелярия главы правительства.

"Хочу пожелать всем выходцам из [стран] Содружества независимых государств счастливого Нового года", - начал премьер обращение, записанное на иврите, добавив по-русски: "С Новым годом!"

Нетаньяху подчеркнул, что последние два года Израиль вел военные действия на семи фронтах и добился "невероятных достижений". "Мы сделали это благодаря огромному героизму наших бойцов, среди которых многие - иммигранты из стран СНГ", - отметил он.

По словам премьера, достижения выходцев из стран бывшего СССР заметны в самых разных сферах жизни Израиля. "Вы вносите огромный вклад в безопасность Израиля, в [развитие] научного сообщества, промышленности, сферы высоких технологий, везде, включая мой офис. Я назначил теперь генерал-майора Романа Гофмана (военный советник премьер-министра, уроженец Белоруссии - прим. ТАСС) следующим главой [разведслужбы] "Моссад". Я уверен, это отражает ваш высокий профессионализм. Желаю вам продолжать подниматься все выше и выше во благо нашей страны. С Новым годом!" - заключил он.

Русский язык является родным для жителей более 12% Израиля при общем населении страны в 10 млн человек. Он является в еврейском государстве третьим языком по числу носителей после иврита и арабского. Наиболее масштабная волна репатриации русскоязычных евреев в Израиль пришлась на начало 1990-х годов, когда в страну прибыло более 1 млн выходцев из стран бывшего СССР.