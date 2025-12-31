Как мировые лидеры прокомментировали атаку по резиденции Путина

Главы государств и правительств США, Индии, Пакистана и ряда других стран осудили масштабную атаку на резиденцию президента России Владимира Путина, предпринятую ВСУ 29 декабря 2025 года. «Рамблер» собрал высказывания мировых лидеров, дипломатов, руководителей организаций, экспертов.

Подробности теракта

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 ударного БПЛА дальнего действия на госрезиденцию в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены.

Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию российского лидера.

Глава правительства подчеркнул, что «продолжающиеся дипломатические усилия представляют собой наиболее жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира».

Китай

Китай призвал стороны украинского конфликта избегать эскалации и создать условия для политического урегулирования кризиса, соблюдая три принципа: «предотвратить расширение конфликта, избежать эскалации ситуации, отказавшись от разжигания вражды, и создать условия для политического урегулирования кризиса».

Объединенные Арабские Эмираты

Власти ОАЭ осудили попытку Киева нанести удар по госрезиденции и назвали этот шаг «гнусным нападением».

США

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень рассержен» ударом Украины по госрезиденции Путина.

«Это неприемлемо. Не забывайте, ведь я лично остановил поставки ракет Tomahawk [Украине]. Я сделал это, потому что сейчас деликатный этап переговоров, не время для таких действий», — отметил американский лидер.

Американский политолог Дмитрий Саймс считает, что Россия должна дать недипломатический ответ на попытку атаки резиденции Владимира Путина.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Mario Nawfal отметил, что режим Зеленского и раньше не брезговал террористическими методами.

«Давайте вспомним, что у нас чётко задокументированы случаи, когда Украина проводила террористические атаки», — призвал Джонсон.

Аналитик привёл ряд примеров, в том числе теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также убийство дочери известного философа Александра Дугина — журналистки Дарьи Дугиной.

По словам Джонсона, ответом Москвы мог бы быть удар по спецслужбам Украины.

Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф охарактеризовал атаку как «отвратительный акт» и «серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира».

Глава кабмина подчеркнул солидарность пакистанской стороны с Путиным и объявил о своем решительном неприятии подрыва безопасности и угроз миру.

Иран

Представитель иранского МИДа Эсмаил Багани заметил, что Тегеран «всегда настаивал на том, что конфликт между Украиной и Россией должен быть урегулирован мирными средствами».

«Мы надеемся, что обе страны как можно скорее смогут разрешить свои разногласия в ходе переговорного процесса, и мы станем свидетелями завершения этой дорогостоящей войны», — заметил Багаи.

Абхазия

Президент Абхазии Бадра Гунба «решительно осудил» атаку ВСУ на резиденцию Путина.

Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решительно осудил безрассудную атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России.

Белорусский лидер подчеркнул, что циничная провокация была предпринята на фоне текущих российско-американских контактов, нацеленных на мирное урегулирование кризиса на Украине.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным решительно осудил провокационную атаку Киева.

Киргизия

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке. Политик обратил внимание на то, что действия ВСУ подрывают переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса.

Туркмения

МИД Туркмении заявил об обеспокоенности в связи с действиями украинских сил и выступил с осуждением произошедшего.

Узбекистан

Пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что Шавкат Мирзиёев выступил с осуждением предпринятой Украиной попытки атаковать госрезиденцию президента России в Новгородской области.

Подобные акты, по его мнению, представляют угрозу стабильности и безопасности, а также подрывают усилия, направленные на достижение долгосрочного мира.

Евросоюз

Европейские официальные лица в целом воздержались от комментариев. Исключение составила Кая Каллас — глава евродипломатии заявила, что сообщение Москвы об ударах по ключевым правительственным объектам на территории России «является намеренным отвлечением внимания».

Нидерланды

Нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл отметил, что попытка властей Киева атаковать госрезиденцию президента РФ прицельно направленными дронами является результатом системной и долгосрочной подготовки спецслужб Украины западными инструкторами.

Королевство Бахрейн

Пресс-служба министерства иностранных дел Королевства Бахрейн выступила с решительным осуждением попытки нанести удар по резиденции российского лидера.

Еще одна страна осудила атаку ВСУ на резиденцию Путина

В ведомстве подчеркнули, что категорически не принимают все формы насилия и терроризма, направленные на дестабилизацию безопасности и стабильности и подрыв мира.

Никарагуа

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо выразили солидарность с Путиным в связи с атакой дронов Киева на его резиденцию, отметив, что «фашизм ведет себя именно так, стремясь нивелировать силу переговоров, направленных на достижение мира в этом важном регионе планеты».