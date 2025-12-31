В Британии рассказали, какие мировые события ждать в 2026 году

Британская газета Financial Times перед Новым годом рассказала, какие события в области мировой политики, экономики, международных отношений следует ожидать в 2026 году.

Журналисты отметили, что из 20 предположений предыдущего года не сбылись 7, что стало худшим результатом за всю историю подобных публикаций.

По мнению аналитиков издания, Владимир Зеленский не откажется от Донбасса, не пойдет на какие-либо уступки. Они добавили, что такие действия стали бы для него излишне рискованным шагом с конституционной, военной и политической стороны.

Республиканцы потеряют контроль в палате представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре, что позволит демократам начать расследование злоупотреблений в администрации Дональда Трампа, заметили обозреватели.

Премьер-министром Японии с высокой долей вероятности останется Санаэ Такаити, которая остается популярной, несмотря на сохраняющуюся инфляцию и рост процентных ставок.

Премьер-министр Британии Кир Стармер и его Лейбористская партия столкнутся с проблемами на местных выборах в мае — неудовлетворительные результаты могут послужить толчком к очередным переменам в верхушке власти.

Пузырь на рынке ИИ лопнет, так как инвесторы начали указывать технологическим гигантам на проблемы Nvidia в связи с достижениями Google и снижением стоимости акций Meta*, подчеркнули обозреватели.

Эксперты газеты исключили нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Это обусловлено тем, заметили они, что Эр-Рияд твердо настаивает на появлении «четкого пути» к созданию палестинского государства.

Цена на золото поднимется выше $5 тыс. за унцию из-за закупок центральными банками и инвесторами, которые рассматривают его в качестве защиты от бюджетного дефицита, геополитических потрясений и обесценивания «фиатных» валют, констатировали аналитики.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.