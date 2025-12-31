Венесуэльское внешнеполитическое ведомство резко осудило нападение с применением беспилотников на российскую резиденцию, охарактеризовав его как угрозу международной безопасности.

Министерство иностранных дел Венесуэлы резко осудило атаку, осуществленную против резиденции президента России Владимира Путина, отмечает РИА «Новости».

В заявлении МИД Венесуэлы говорится: «Правительство Венесуэлы решительно осуждает атаку, предпринятую против резиденции президента России Владимира Путина... Это действие представляет собой акт терроризма, который открыто нарушает международное право и прямо угрожает региональной и международной безопасности».

Ведомство подчеркнуло необходимость решительных мер для предотвращения подобных угроз в будущем.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что киевский режим в ночь на 29 декабря осуществил террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника.

По словам Лаврова, российские средства ПВО уничтожили все летательные аппараты, пострадавших не было.

Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков подчеркнул, что атака была тщательно спланированной, целенаправленной и эшелонированной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

Главный сторонник Владимира Зеленского в Британии одобрил атаку дронов на резиденцию президента России в Новгородской области.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул в разговоре с Владимиром Путиным недопустимость нападения с использованием беспилотников на государственную резиденцию.

Президент Белоруссии осудил атаку беспилотников и назвал случившееся проявлением терроризма на государственном уровне.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина с применением беспилотников.