Еще одна страна осудила атаку ВСУ на резиденцию Путина

МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма
Венесуэльское внешнеполитическое ведомство резко осудило нападение с применением беспилотников на российскую резиденцию, охарактеризовав его как угрозу международной безопасности.
Министерство иностранных дел Венесуэлы резко осудило атаку, осуществленную против резиденции президента России Владимира Путина, отмечает РИА «Новости».
В заявлении МИД Венесуэлы говорится: «Правительство Венесуэлы решительно осуждает атаку, предпринятую против резиденции президента России Владимира Путина... Это действие представляет собой акт терроризма, который открыто нарушает международное право и прямо угрожает региональной и международной безопасности».
Ведомство подчеркнуло необходимость решительных мер для предотвращения подобных угроз в будущем.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что киевский режим в ночь на 29 декабря осуществил террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с помощью 91 беспилотника.
По словам Лаврова, российские средства ПВО уничтожили все летательные аппараты, пострадавших не было.
Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков подчеркнул, что атака была тщательно спланированной, целенаправленной и эшелонированной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.
Главный сторонник Владимира Зеленского в Британии одобрил атаку дронов на резиденцию президента России в Новгородской области.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул в разговоре с Владимиром Путиным недопустимость нападения с использованием беспилотников на государственную резиденцию.
Президент Белоруссии осудил атаку беспилотников и назвал случившееся проявлением терроризма на государственном уровне.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина с применением беспилотников.