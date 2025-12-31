Семья Бардо не пригласила Макрона на заупокойную мессу

Семья Брижит Бардо отказалась от официальных почестей актрисе и не пригласила президента Франции Эмманюэля Макрона на заупокойную мессу. Об этом сообщила газета La Dépêche со ссылкой на источник.

Согласно полученным изданием сведениям, Елисейский дворец в ходе своих контактов с близкими Бардо предложил организовать национальную церемонию прощания с легендарной французской актрисой. Семья оставила это обращение без ответа.

По информации издания, Макрон не будет приглашен на заупокойную мессу, которая пройдет в день похорон актрисы в церкви приморского города Сен-Тропе. Газета напомнила о ссоре Бардо с Макроном. В 2023 году актриса, возглавлявшая фонд в защиту живой природы, направила письмо президенту, выразив возмущение его "бездействием" в деле защиты животных.

Похороны Брижит Бардо пройдут 7 января. Об этом сообщила мэрия Сен-Тропе, где находится вилла легендарной французской киноактрисы, которая умерла в этом приморском городе 28 декабря в возрасте 91 года. Доступ на заупокойную мессу в Церковь Успения Богородицы будет ограничен кругом родственников и специально приглашенных. Церемония, которая начнется в 11:00 по местному времени (13:00 мск), будет транслироваться на больших экранах, установленных на центральной площади города и в порту. Утром 6 января в мэрии будет открыта памятная книга.

На берегу моря

Кладбище Сен-Тропе расположено на берегу моря неподалеку от центра города. Помимо родителей Бардо, на нем также покоится прах ряда знаменитостей, в том числе музыканта и продюсера Эдди Барклая (1921-2005) и певца Пьера Башле (1944-2005). Актрису похоронят в склепе неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима (при рождении Вадим Игоревич Племянников, 1928-2000) - ее первого мужа, который, по утверждению актрисы, "сделал ее той, кем она стала".

Вадим был постановщиком фильма "И бог создал женщину" (Et Dieu… créa la femme, 1956), имевшего огромный успех не только во Франции, но и за рубежом. Лента собрала аудиторию в 33 млн зрителей, в том числе 16,9 млн в США. Картина принесла французской королеве экрана мировую славу. Американский певец Элвис Пресли, никогда не гастролировавший в Европе, специально приезжал в Париж, по собственному признанию, "в надежде увидеть Брижит Бардо".

Известная французская певица Мирей Матье в интервью ТАСС назвала Бардо самой красивой женщиной Франции. По словам Матье, во всем мире актриса олицетворяла Францию".