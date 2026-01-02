Владимир Зеленский заявил, что предложил главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову* стать главой своего офиса. Об этом сообщает ТАСС.

В пятницу, 2 января Зеленский написал в телеграм-канале о своем предложении Буданову*.

«Встретился с Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить офис президента Украины», — отметил он.

По словам Зеленского, сейчас Украине нужно сосредоточиться на «вопросах безопасности, развития сил обороны», а также на дипломатическом треке в переговорах.

Пост главы офиса Зеленского вакантен с конца минувшей осени. Занимавший его Андрей Ермак был уволен на фоне масштабного коррупционного скандала.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов