Зеленский предложил террористу Буданову* возглавить свой офис
Владимир Зеленский заявил, что предложил главе Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову* стать главой своего офиса. Об этом сообщает ТАСС.
В пятницу, 2 января Зеленский написал в телеграм-канале о своем предложении Буданову*.
«Встретился с Кириллом Будановым* и предложил ему возглавить офис президента Украины», — отметил он.
По словам Зеленского, сейчас Украине нужно сосредоточиться на «вопросах безопасности, развития сил обороны», а также на дипломатическом треке в переговорах.
«Работаем над этой проблемой»: Буданов* оценил защищенность Крымского моста
Пост главы офиса Зеленского вакантен с конца минувшей осени. Занимавший его Андрей Ермак был уволен на фоне масштабного коррупционного скандала.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов