Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разногласия между США и Евросоюзом по стратегическим вопросам, включая конфликт на Украине, могут привести к тому, что в 2026 году американцы заключат соглашение о нормализации отношений с Россией без участия европейских стран. Свое мнение по этому поводу он выразил в интервью телеканалу М1, подводя итоги уходящего года и делая прогнозы на будущее.

© Вечерняя Москва

Орбан указал, что ранее Запад демонстрировал единство, однако теперь ситуация изменилась: администрация Дональда Трампа предпринимает усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине и ведет переговоры с Россией, в то время как лидеры ЕС продолжают поставки вооружений Киеву и готовятся к войне.

— В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между Соединенными Штатами и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев, — отметил Орбан.

Премьер подчеркнул, что Венгрия заинтересована в восстановлении нормальных отношений между Западом и Россией, так как это откроет возможности для взаимовыгодного экономического сотрудничества. Он пояснил, что если американцам удастся договориться с Россией и тем самым снять санкции, то российский рынок станет доступен и для Венгрии.

В этой связи Орбан в интервью подтвердил, что его правительство выступает за скорейшее разрешение конфликта на Украине и поддерживает усилия администрации США, направленные на достижение этой цели.

Орбан допустил, что в Европе в 2026 году может начаться война. По его словам, лидеры Евросоюза подталкивают континент к вооруженному конфликту, хотя после Второй мировой войны Европа жила в мире около 80 лет. Он также напомнил, что на саммите ЕС в Брюсселе 18 и 19 декабря звучали инициативы и принимались решения, которые ведут к эскалации конфликта на Украине и усилению противостояния с Россией.