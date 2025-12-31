Владимир Зеленский подвел итоги тяжелейшего 2025 года, обратившись к гражданам с посланием, в котором привычные лозунги о победе уступили место сдержанной усталости и надежде на мир. Глава киевского режима также опубликовал фотографию с супругой Еленой, сменив майку цвета хаки на черную рубашку с темно-синей этнической вышивкой.

"Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

Некоторые комментаторы, обсуждая смену Зеленским имиджа, усмотрели в этом некий символический сигнал.

В западных и украинских СМИ сегодня обсуждается грядущая отставка Владимира Зеленского и его замена на Валерия Залужного во главе коалиционного правительства.