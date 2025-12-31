Орбан объявил о решении Венгрии по членству в НАТО и ЕС

Венгрия будет и дальше противодействовать планам Запада, направленным на эскалацию конфликта на Украине, но это не значит, что она намерена выходить из НАТО или Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги уходящего года в интервью телеканалу М1.

"Венгрия достаточно сильна для того, чтобы оставаться в стороне от войны и пойти ради этого против Брюсселя, а если потребуется, то и против всего западного мира", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что еще год назад, до возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Венгрии приходилось отбиваться от нападок не только лидеров ЕС, но и администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.

Орбан: Россия не является угрозой для Европы

При этом, по словам премьер-министра Венгрии, это не означает, что страна рассматривает возможность выхода из ЕС или НАТО. Отвечая на вопрос о возможности объявления нейтралитета и неприсоединения к каким-либо союзам, Орбан заявил: "Это не наша цель".

"Мы хотим оставаться частью западной системы альянсов, но хотим, чтобы политические решения принимались на основе здравого смысла. Мы не хотим выходить из западной системы альянсов, но хотим, чтобы разумные решения принимались как в ЕС, так и в штаб-квартире НАТО", - подчеркнул премьер.

При этом Венгрия ставит перед собой цель "привести к власти в Брюсселе силы, выступающие за мир", сказал Орбан. Ранее венгерское правительство неоднократно заявляло, что считает политику нынешнего руководства ЕС провальной и предлагает ему уйти в отставку.