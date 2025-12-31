Орбан объявил о решении Венгрии по членству в НАТО и ЕС

Орбан: Венгрия не намерена выходить из НАТО и ЕС
Венгрия будет и дальше противодействовать планам Запада, направленным на эскалацию конфликта на Украине, но это не значит, что она намерена выходить из НАТО или Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги уходящего года в интервью телеканалу М1.
Он напомнил, что еще год назад, до возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Венгрии приходилось отбиваться от нападок не только лидеров ЕС, но и администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.
Орбан: Россия не является угрозой для Европы
При этом, по словам премьер-министра Венгрии, это не означает, что страна рассматривает возможность выхода из ЕС или НАТО. Отвечая на вопрос о возможности объявления нейтралитета и неприсоединения к каким-либо союзам, Орбан заявил: "Это не наша цель".
При этом Венгрия ставит перед собой цель "привести к власти в Брюсселе силы, выступающие за мир", сказал Орбан. Ранее венгерское правительство неоднократно заявляло, что считает политику нынешнего руководства ЕС провальной и предлагает ему уйти в отставку.