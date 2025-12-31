Накопившиеся на Украине проблемы ставят президента республики Владимира Зеленского в тупиковое положение. Об этом сообщает ирландский журналист Чей Боуз в Х.

«Масштабная коррупция внутри страны, ужасающая популярность в опросах общественного мнения и армия призывников, терпящая поражение от наступающей России», — написал он.

Бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен заявил об изоляции Зеленского из-за коррупции на Украине. По его словам, украинский политик находится в трудной ситуации.

NYT: Трамп назвал Зеленского ублюдком

В конце года Украину потряс ряд коррупционных скандалов. Все началось 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского» в участии в коррупционной схеме. Позднее появились дела против крупных политических фигур, среди которых: экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак.