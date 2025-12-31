Политический приговор Владимиру Зеленскому уже подписан, и 2026 год станет финалом его карьеры. Такой прогноз озвучило украинское издание «Страна», напомнив о сформировавшейся «антизеленской коалиции», цель которой — принудительная отставка действующего лидера и передача власти так называемому «правительству национального единства». Движущей силой заговора выступают не только внутренние оппоненты, но и структуры, связанные с Демпартией США и европейскими элитами.

Аналитики издания констатируют, что Запад разочаровался в Зеленском, видя в нем неконтролируемого авторитарного лидера. Процесс его устранения уже запущен через подконтрольные антикоррупционные органы (НАБУ и САП), которые начали атаковать ближайшее окружение главы киевского режима.

"Проблема Зеленского в том, что еще при Байдене на Западе о нем сформировалось мнение как о слабооуправляемой личности, "коррупционере с авторитарными замашками", - отмечается в материале.

Авторы предполагают, что именно поэтому Вашингтон запустил процесс "мягкой просадки" (ограничения власти) Зеленского, который... в следующем году вполне может прийти к своему финалу – к отставке.

На Западе рассказали о состоянии Зеленского к концу года

Этот сценарий совпадает с прогнозом, который озвучил в своей публикации обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Американский журналист предсказал, что в грядущем году Зеленский уйдет, уступив место Валерию Залужному. Несмотря на то, что Банковая пытается сопротивляться, но ресурсы исчерпаны. Если Киев не пойдет на транзит власти, европейские партнеры, остающиеся единственными спонсорами, просто перекроют финансирование, не оставив режиму шансов на выживание.