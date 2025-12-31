NYT: переговоры в Саудовской Аравии стали переломными для позиции Киева

На переговорах Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии Киев впервые допустил возможность территориальных уступок ради прекращения конфликта с Россией, пишет обозреватель Адам Энтоу в статье для New York Times.

По его данным, госсекретарь США Марко Рубио разложил карту Украины и попросил обозначить безусловные цели выживания страны, а экс-советник по нацбезопасности Майк Уолтц предложил украинской стороне «начать рисовать».

В ответ секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил текущую линию соприкосновения и заявил о стремлении вернуть Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу.

Автор статьи отметил, что этот момент стал переломным — команда Владимира Зеленского впервые согласилась на потерю до 20% территории ради мира.

В Белом доме сочли возможные уступки «ловушкой» для Киева, заметил Энтоу. Вместе с тем, добавил он, Рубио заверил украинскую делегацию, что признание утраты территорий возьмет на себя президент США Дональд Трамп, а не Украина или Европа.