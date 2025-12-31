Вашингтонские аналитики вынесли Киеву неутешительный вердикт: время дипломатических маневров истекло, и теперь оно работает против Украины. Американское издание Responsible Statecraft отмечает, что на пороге 2026 года жесткие слова президента США Дональда Трампа, сказанные Зеленскому в феврале в Овальном кабинете «вы не выиграете эту войну», звучат уже не как предупреждение, а как констатация реальности.

«С каждым месяцем любые возможные договоренности будут выглядеть для Украины все более болезненно», - отмечается в публикации.

Обозреватели указывают, что Украина теряет территории с рекордной скоростью — быстрее, чем когда-либо с начала боевых действий. Ситуацию усугубляет тотальный финансовый крах. Авторы материала подчеркивают: «Уже довольно давно было ясно, что Украина фактически обанкротилась и рано или поздно у нее закончатся средства».