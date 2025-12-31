Франция введет запрет на соцсети детям

Законопроект о запрете использования соцсетей лицами младше 15 лет с нового учебного года, начинающегося в стране 1 сентября, будет обсуждаться во французском парламенте в начале 2026 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что планирует запретить доступ к соцсетям для детей младше 15-16 лет до окончания срока своих полномочий в 2027 году, пишут РИА Новости.

Законопроект состоит из двух статей, передает агентство Франс Пресс.

Отмечается, что первая статья законопроекта называет ответственного за исполнение запрета. Это национальное управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций (Arcom). Вторая статья касается расширения запрета на использование мобильных телефонов в школах.

Франция далеко не единственная страна, которая пытается оградить подрастающее поколение от влияния соцсетей. Агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти страны планируют подобный запрет. Агентство Блумберг сообщало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей. Об этом заявляли министр связи и цифровых технологий Индонезии и министр транспорта и инфраструктуры Турции.

В России также предложили ограничить доступ к социальным сетям пользователям младше 16 лет. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Евгений Машаров.