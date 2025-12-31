В своем первом президентском сроке президент США Дональд Трамп допускал оскорбительные выражения в адрес лидера Украины Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает газета The New York Times со ссылкой на помощников американского лидера.

«Трамп называл Зеленского ублюдком во время своего первого президентского срока», — утверждает издание The New York Times.

Ранее, в 2025 году, он публично заявлял, что глава Киева — «комик средней руки» и «диктатор без выборов».

Эти данные проливают свет на характер личных отношений между двумя лидерами на фоне сложных политических переговоров. Резкие оценки со стороны Трампа неоднократно становились достоянием общественности.

Трамп «совершенно переоценил» свою способность очаровать Путина

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии Виктор Медведчук заявил, что требование президента США Дональда Трампа о проведении выборов запустило процесс политического устранения Владимира Зеленского, пишет RT. По мнению Медведчука, это произошло потому, что украинский лидер не подчинился указаниям Вашингтона и изначально был противником политики Трампа.