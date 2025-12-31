Трамп «совершенно переоценил» свою способность очаровать Путина

Президент США Дональд Трамп в процессе переговоров понял, что «совершенно переоценил» свою способность очаровать президента России Владимира Путина, сообщают РИА Новости.

«Президент (Трамп – ред.)… начал подозревать что он "совершенно переоценил" свои возможности в очаровании Путина», - пишет газета New York Times.

Издание уточняет, что Трамп сделал такой комментарий после окончания действия пасхального перемирия в рамках украинского конфликта.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп оценил свой последний разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла продуктивно. Впрочем, он также признал, что между сторонами осталось «несколько сложных вопросов».