Трамп «совершенно переоценил» свою способность очаровать Путина
Президент США Дональд Трамп в процессе переговоров понял, что «совершенно переоценил» свою способность очаровать президента России Владимира Путина, сообщают РИА Новости.
Издание уточняет, что Трамп сделал такой комментарий после окончания действия пасхального перемирия в рамках украинского конфликта.
Раскрыто, как Трамп накажет Зеленского после атаки на Путина
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп оценил свой последний разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла продуктивно. Впрочем, он также признал, что между сторонами осталось «несколько сложных вопросов».