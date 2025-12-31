Раскрыто, какую "черную метку" передал Дрисколл Киеву

Визит министра армии США Дэна Дрисколла в Киев, который официально мог выглядеть как рабочая поездка, на деле оказался миссией по доставке ультиматума. Газета The New York Times сообщает, что посланник Дональда Трампа совершал визит на Украину, чтобы заявить, что Вашингтон прекратит военную помощь, если Украина откажется принять условия мирной сделки.

Инициаторами этого жесткого давления выступили вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Они посчитали момент идеальным для того, чтобы сломить упрямство Киева. По данным издания, Дрисколл получил от своего руководства предельно жесткие инструкции «Дай понять, что Америка больше не может позволить себе обеспечивать Украину, что у Трампа есть другие приоритетные [направления] для этого вооружения — в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Дай понять, что в отсутствие сделки Украине придется продолжать сражаться без американской поддержки».

При этом издание отмечает, что Дрисколл смягчил это послание, заявив, что если Киев пойдет на сделку, то США создать сеть физических барьеров и систем вооружения для сдерживания России, но если Украина откажется, то в какой-то момент поставки помощи прекратятся.