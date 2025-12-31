Лукашенко заявил, что отговаривал Путина ехать на саммит БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предостерегал российского лидера Владимира Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС.

Об этом он сказал в ходе посещения холдинга «Горизонт», передает пресс-служба белорусского лидера.

«Говорю [президенту РФ Владимиру Путину]: «Ты что, собрался туда лететь?» Такой дружеский, братский разговор. <...> Я говорю: «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!» Полетел Лавров тогда», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Путин не полетел не потому, что он на него «надавил», а из соображений безопасности на фоне нагнетания вокруг мероприятия ситуации.