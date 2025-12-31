Даниэл Дэвис, подполковник ВС США в отставке, в эфире Youtube-канала Deep Dive заявил, что Зеленский должен понимать, что

продолжение конфликта с Россией приведет к гибели Украины, пишут РИА Новости.

«Если вы не можете изменить ситуацию на фронте, продолжать двигаться вперед — самоубийство. Города продолжают падать. Квадратные километры продолжают переходить на российскую сторону. Ваши войска продолжают гибнуть в огромных количествах. Вам не хватает людей, чтобы их заменить», — сказал он.

Дэвис объяснил, что помощи Запада в любом случае будет недостаточно, чтобы изменить ход событий.

«Вы не сможете их победить. Вы не сможете им противостоять. И Запад, что бы он ни мог предоставить — деньги, пули, бомбы, танки, самолеты, любые материальные вещи — они ничего не изменят», — резюмировал аналитик.

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго, по итогам чего заявил, что сделка готова на «95%». Однако, по факту Владимир Зеленский отказался выполнять ключевой пункт соглашения о выводе ВСУ из Донбасса. Кроме этого, он требует гарантий безопасности на срок до 50 лет, ввода на Украину западных войск, прекращения боевых действий на три месяца для проведения референдума. Все эти требования делают мирный план невыполнимым.