Скотт Риттер, военный аналитик, офицер Корпуса морской разведки США в отставке написал в соцсети X, что Европа обязана понимать – она несет ответственность за действия Владимира Зеленского.

Его слова приводят РИА Новости.

«Европа должна быть предупреждена о том, что она несет ответственность за действия режима Зеленского и что любые усилия или действия, способствующие продолжению украинских ударов по критически важной инфраструктуре Российской Федерации <...>, будут рассматриваться как враждебные действия со стороны Европы, способные вызвать ответные действия со стороны России..." — сказано в публикации.

За атакой на госрезиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области стоит не только Киев, но и Лондон. Об этом сообщили иностранные журналисты.