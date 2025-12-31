Раскрыто, как Трамп накажет Зеленского после атаки на Путина

Дерзкая попытка удара по резиденции Владимира Путина может обернуться для Киева ответом не только со стороны Москвы, но и со стороны Вашингтона.

Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение в интервью News.ru, что Белый дом скорее всего не спустит это самоуправство Владимира Зеленского на тормозах и может даже частично лишить Украину разведданных.

«Здесь можно ожидать новых антикоррупционных расследований, и в целом давление на Зеленского будет усиливаться. Плюс к этому, возможно, что американцы еще больше сократят обмен разведданными с украинской стороной», - сказал эксперт.

Кроме этого политолог отметил, что Трамп сделает ход и против европейских глобалистов, поддерживающих Зеленского, сделав ставку на выборах в странах ЕС на правых евроскептиков, выступающих за немедленное сворачивание конфликта с Россией.