В США сделали прогноз, кто станет президентом Украины в 2026 году

В 2026 году президентом Украины может стать Валерий Залужный. Об этом пишет колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его мнению, в случае отставки Владимира Зеленского именно бывший главнокомандующий возглавит правительство «национального единства».

Игнатиус считает, что конфликт при этом не завершится, а перейдёт в «кровавый тупик». Он также прогнозирует, что могут произойти серьёзные эскалации, включая «удар потеневому флоту России» украинскими морскими дронами, что сократит экспорт энергоносителей.

В возможность мирного соглашения, по которому Украина пойдёт на территориальный компромисс и отказ от НАТО, колумнист не верит. Также он исключает сценарий удара украинских ракет по Кремлю или скорого подхода российской армии к Днепру.