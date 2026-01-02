В США заявили об опасности сделки Трампа с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не предоставит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором он того требует. Об этом написало издание The New York Times.

«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», — указано в статье.

При этом, считают авторы материала, даже если американский лидер примет на себя обязательства по Украине, то сможет легко ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их исполнения.

Ранее Дональд Трамп назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. Политик отметил, что согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.

Сам же лидер Штатов в конце декабря напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о произошедшей между ними словесной перепалке в Белом доме в феврале этого года.