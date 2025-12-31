"Он идиот": Келлог взбесил Трампа словами о Зеленском

В кулуарах американской администрации всплыли скандальные подробности закрытых совещаний, обнажающие истинный градус напряжения между президентом США и его командой по украинскому треку. Дональд Трамп не стал подбирать дипломатических выражений, оценивая умственные способности собственного доверенного лица. Спецпосланник по Украине Кит Келлог попал в немилость, выразив при главе Белого дома восхищение Владимиром Зеленским.

Как сообщает The New York Times, Трамп, обсуждая доклад Кита Келлога об Украине, сказал своим советникам: "Он идиот".

По данным газеты, Трампа взбесила фраза спецпосланника о том, что он Владимир Зеленский "отважный" и "сражающийся".

Келлог раскрыл разногласия с Трампом по подходу к урегулированию на Украине

Инцидент, который стал достоянием гласности только сейчас, произошел вскоре после Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале