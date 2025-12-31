Лукашенко раскрыл ответ Путина на идею удара по центрам принятия решений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский президент Владимир Путин был категорически против атак на центры принятия решений в Киеве.

У России были и есть возможности для нанесения ударов по резиденциям Зеленского, пишут РИА Новости.

«Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею», - сказал Лукашенко, слова которого передает агентство Белта.

Александр Лукашенко отметил, что ранее ни одна из сторон конфликта не атаковала непосредственно первое лицо другой стороны.

«Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут - попытка нанесения удара по одной из резиденций президента», - констатировал он.

Лукашенко жестко высказался об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Ранее президент Белоруссии назвал «дичайшим терроризмом» атаку дронов на резиденцию российского лидера Владимира Путина.