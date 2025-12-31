Президент США Дональд Трамп высоко оценил потенциал России после просмотра видеозаписи военного парада в Москве. Об этом информируют РИА Новости.

«Они выглядят непобедимыми», - сказал он своим помощникам. Издание подчеркнуло, что Трамп всегда был убежден, что при заключении сделок преимущество на стороне сильнейшего.

На площадке ООН импульс от новых подходов президента США Дональда Трампа действительно ощущается, заявил в интервью ТАСС новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

Трамп отреагировал на попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина

По его словам, США стали проявлять более сдержанный подход в ООН к украинской тематике, избегая антироссийских выпадов и призывая стороны к мирному соглашению.