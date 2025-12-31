Рубио на переговорах с Лавровым подражал главе мафии из «Крестного отца»

Госсекретарь Марко Рубио на переговорах с российской делегацией, которую возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, пытался подражать герою фильма «Крестный отец», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Это произошло во время переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. По информации издания, сидя напротив Лаврова, Рубио вольно процитировал главу мафиозного клана Вито Корлеоне. В одной из сцен Корлеоне, предупреждая сына об угрозах от конкурирующих криминальных семей, сказал: «Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины».

С помощью этой реплики Рубио хотел донести до российской делегации, что ядерные державы должны контактировать. При этом «обычно хмурый» Лавров улыбнулся, сообщает NYT.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч Путина и американского президента Дональда Трампа.

Рубио передал поздравление Лаврову

По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США.