Украина, предположительно, не сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

«Ничего не продвинулось – и уже и без того амбициозная цель по завершению переговоров к 2028 году становится невыполнимой», - информирует издание.

Ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла, что киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы «оставаться на плаву» и демонстрировать хоть какие-то результаты в этой сфере. Но на самом деле Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС. Ее вступление в союз может оказаться непосильной ношей для стран-участниц.

ЕС в 2022 году предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Это только начало долгого пути. Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Хорватия ждала решения о принятии 10 лет.

Что касается Украины, ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. Это, к примеру, Польша, которая требует от Киев провести эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки.

30 декабря в формате видеоконференции состоялась беседа ведущих европейских лидеров и руководства ЕС по украинскому урегулированию с учетом итогов встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.