Таджикистан осудил атаку дронов на резиденцию Путина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон осудил атаку беспилотников на резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Между президентом Таджикистана и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств, в частности, обсудили недавние события.

«Глава нашего государства осудил недавнюю атаку беспилотников на резиденцию президента РФ в Новгородской области», — передает пресс-служба Рахмона.

Глава Таджикистана подчеркнул, что подобные действия, посягающие на государственные объекты и безопасность руководства страны, недопустимы и препятствуют переговорному процессу по достижению мира, говорится в сообщении.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что резиденцию Путина на Валдае пытались атаковать с помощью беспилотников.

Позднее Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что ВСУ пытались атаковать госрезиденцию 91 украинским дроном, но все они были сбиты.

Атаку осудили ряд международных лидеров. Как писала Financial Times, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразили солидарность с Россией. С осуждением также выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.