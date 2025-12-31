Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «дичайшим терроризмом» атаку дронов на резиденцию российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Это дичайший терроризм — на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится», — сказал глава республики.

По словам Лукашенко, он задумался, кому эта атака была нужна.

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ночью украинские военные предприняли попытку нанести удар по резиденции главы государства в Новгородской области. Он уточнил, что Киев использовал для этого 91 беспилотник. Все дроны были уничтожены, подчеркнули в российском министерстве обороны.

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к произошедшему. Бывший советник офиса главы Украины Алексей Арестович со ссылкой на собственные источники рассказал, что беспилотники якобы должны были атаковать российский командный пункт на случай ядерной войны.

В Китае раскрыли подоплеку удара по резиденции Путина

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп сообщил, что в сущности не знает о случившемся. Но атака на резиденцию Путина была бы плохим развитием событий, считает хозяин Белого дома.