Туомас Малинен, профессор Хельсинкского университета, в статье на платформе Substack прокомментировал возможность побега Зеленского, который осознает, что после завершения конфликта на Украине его ждет незавидная судьба, сообщают РИА Новости.

«Зеленский обречен после окончания войны, потому что мир выявит все его крайне пагубные решения и повсеместную коррупцию, имевшую место при его правлении. Таким образом, война ему нужна гораздо больше, чем президенту Путину. Сейчас ходят слухи, что Зеленский уже готовится покинуть Украину. <...> это возможность, которую необходимо учитывать», — сказал он.

Малинен отметил, что глава киевского режима «настолько коррумпирован, что готов даже рискнуть ядерной войной ради собственного спасения». Это стало ясно после террористической атаки на резиденцию Путина в Новгородской области Провокация - прямая попытка сорвать переговорный процесс и шаг к эскалации конфликта со стороны киевского режима, констатировал аналитик.

Зеленский стал неудобен

Напомним, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина.