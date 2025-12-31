Мюнхенское выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса, заявившего, что Европе угрожает опасность изнутри, стало важнейшей речью последних десятилетий, заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГ Карин Кнайсль.

Кнайсль отметила, что эта речь не только произвела сильное впечатление на участников конференции, но и, по ее мнению, стала одной из важнейших за последние 20 лет.

По словам Кнайсль, Вэнс первым использовал новую риторику США в отношении Европы, что стало поворотным моментом для трансатлантических отношений. Она подчеркнула, что буквально через несколько дней после его выступления состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, который ознаменовал старт серии встреч по урегулированию конфликта на Украине.

Кнайсль подчеркнула, что речь Вэнса в Мюнхене на конференции по безопасности занимает особое место в современной политической хронологии. Она назвала этот момент по-настоящему переломным для международной повестки.

Джей ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что Европе угрожает цензура, а правительства Запада должны учитывать мнения граждан и не относиться к ним как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

Дональд Трамп выразил обеспокоенность изменениями в Европе и призвал сохранить европейскую идентичность.

США в своей Стратегии безопасности описали европейские страны как утратившие суверенитет и демонстрирующие признаки подавления демократических процессов.

Американист Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что Трамп сможет победить либеральные элиты ЕС только при решительных мерах.