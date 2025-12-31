Лю Цзюнь, исполнительный директор центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета, считает, что атака киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, хоть фактического ущерба практически и не принесла, но сам ее факт дал РФ основание занять более жесткую позицию в мирных переговорах.

Своим мнением ученый поделился с журналистами РИА Новости.

«Атака украинских беспилотников по резиденции президента России, несомненно, окажет значительное негативное влияние на продолжающиеся сложные мирные переговоры. Атака произошла сразу после того, как руководители США и Украины в Мар-а-Лаго достигли консенсуса по некоторым пунктам мирного плана, и обвинение в нападении немедленно бросило тень на переговорный процесс», - отметил Лю Цзюнь.

Россия заявила, что не выйдет из переговоров, но охарактеризовала действия Киева как «государственный терроризм». По словам Лю Цзюня, атака послужит основанием для крупномасштабного ответного удара.

«Это дает России основание занять в будущем более жесткую позицию по таким вопросам, как определение линии прекращения огня и меры безопасности», - считает аналитик.

Китай призвал стороны украинского конфликта избегать эскалации и создать условия для политического урегулирования кризиса, соблюдая три принципа: «предотвратить расширение конфликта, избежать эскалации ситуации, отказавшись от разжигания вражды, и создать условия для политического урегулирования кризиса».