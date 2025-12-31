Флориан Филиппо, лидер французской правой партии «Патриоты», считает, что Владимир Зеленский хочет сорвать мирные переговоры.

Об этом он написал в соцсети X на фоне новой попытки киевского режима атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области и Московский регион, информируют РИА Новости.

«Зеленский и его покровители-европейцы продолжают делать все возможное, чтобы саботировать мирный процесс Трампа!» — констатировал французский политик.

В ночь на 29 декабря Украина использовала 91 дрон, атакуя резиденцию президента РФ. Нападение было отражено силами ПВО. Глава МИД Сергей Лавров назвал случившееся террористической атакой и подчеркнул, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако ее позиция будет пересмотрена.

А накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье.

В атаке на резиденцию Путина заподозрили еще одну страну кроме Украины

Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что сбито пять дронов, летевших на Москву.

Глава США Дональд Трамп назвал сумасшедшей атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.