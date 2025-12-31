После попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента России Владимира Путина Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением. Об этом написала газета The Financial Times.

Известно, что Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к президенту США Дональду Трампу в осуждении атаки на резиденцию Путина.

«Во вторник украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России», — заявили журналисты.

В частности, Киев выразил сожаление из-за реакции трех стран, однако не стал оценивать слова Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался признать причастность ВСУ к атаке на резиденцию Путина в Новгородской области. «Эта якобы история с ударом по резиденции является сфабрикованной», — сказал он.