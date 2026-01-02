Премьер Польши пообещал завоевать Балтийское море

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море. Его слова приводит РИА Новости.

«Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», — сказал он. Кроме того, Туск отметил, что в 2026 году польские власти планируют ускорить создание «самой сильной армии в Европе».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса. Он также назвал «плохой новостью», что Россия якобы «продолжает активно действовать в тех же водах», а предпринимаемые Москвой шаги, по его словам, «враждебны Европе и Западу в целом».