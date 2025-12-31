Оценены реальные конкуренты Зеленского на посту президента

На смену Владимиру Зеленскому на посту президента Украины гипотетически может прийти военный при поддержке олигархов, однако такого лидера может ожидать множество проблем. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

В частности, исследователь обратил внимание, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) «действительно есть ряд медийно заметных и авторитетных командиров», включая экс-главкома Валерия Залужного. Однако он подчеркнул — несмотря на масштаб милитаризации общества, говорить о формировании единой военно-политической силы нельзя.

«А выборы в украинских условиях — это дорогостоящая технологичная система: сеть активистов, медиа, пиарщиков, политтехнологов, социологов и логистики. Такой аппарат должен иметь стабильное финансирование и управление. У Валерия Залужного этого не было и нет», — указал эксперт.

При этом Кашин резюмировал, что значимая военная фигура может прийти к власти при поддержке ряда крупных украинских олигархов.

«Но затем такая фигура попытается избавиться от своих спонсоров», — заключил эксперт.

25 декабря опрос центра социальных и маркетинговых исследований Socis показал, что 22,2 процента граждан Украины откажутся голосовать за Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок. При этом готовы отдать свой голос за политика 21,6 процента опрошенных, что является самым высоким показателем в рейтинге.

Второе место антирейтинга с 21,8 процента голосов занял экс-президент Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Вслед за ним идут основатель запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

