После предпринятой Украиной попытки атаки на резиденцию президента России Владимира Путина Киев столкнулся с масштабным дипломатическим давлением со стороны ряда государств мира. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Трампу в осуждении <…> нападения на резиденцию российского лидера. Во вторник украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления РФ», — пишет Financial Times. Издание указывает, что украинская сторона выразила сожаление в связи с позицией трех названных стран, однако не упомянула комментарий Дональда Трампа.

В ночь на 29 декабря ВСУ попытались ударить по резиденции президента России в Новгородской области с применением 91 беспилотника. В Москве это квалифицировали как террористическую атаку. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что инцидент не станет причиной выхода России из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что Москва уже обозначила цели и время для ответного удара. Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления о попытке своей армии нанести удар по резиденции Путина. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.