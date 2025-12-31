Обсуждать проведение выборов на Украине с действующей властью республики не имеет смысла, нужно обращаться напрямую к президенту США Дональду Трампу. С таким мнением в беседе с ТАСС выступил экс-премьер страны Николай Азаров.

«Вопрос о проведении выборов требует детальной проработки. И, конечно, не с киевским режимом, который будет отстаивать свои возможности сохранить себя, а с теми, кто является реально хозяевами киевского режима, а это американцы», — сказал Азаров.

Он подчеркнул, что сейчас, пока пост президента Соединенных Штатов занимает Дональд Трамп, обращаться по этому вопросу нужно к нему, добиваясь приемлемых решений.

