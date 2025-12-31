Президент Колумбии заявил, что США нанесли удар по объекту в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро сделал заявление, согласно которому Соединенные Штаты осуществили удар по объекту в Венесуэле, связанному, по его мнению, с наркопроизводством.

В своей публикации в социальной сети X политик указал, что президент США Дональд Трамп отдал приказ об атаке на фабрику в густонаселенном городе Маракайбо, расположенном на берегу пролива, соединяющего озеро Маракайбо с Карибским морем. Петро выразил предположение, что на этом объекте могла производиться кокаиновая паста, а его выбор был обусловлен близостью к морю для удобства транспортировки.

Напомним, что Дональд Трамп самостоятельно сообщил об уничтожении американскими военными "крупного объекта" на территории Венесуэлы. По данным телеканала CNN, ссылающегося на свои источники, удар беспилотника, нанесенный ЦРУ США, был направлен по портовой инфраструктуре венесуэльского побережья.

