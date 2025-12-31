Президент Украины Владимир Зеленский хочет стать классическим диктатором прифронтового государства времен холодной войны, так как это позволит сделать его в глазах Запада безальтернативным лидером. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Судя по заявлениям приближенных, его цель была в том, чтобы по итогам войны стать классическим диктатором прифронтового государства времен холодной войны. Таким лидерам западные страны часто были вынуждены уступать, считая их незаменимыми, чтобы не допустить политический вакуум и геополитические проблемы», — указал исследователь.

Кашин напомнил, что в этом году Зеленский предпринял попытку изменить статус и полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), но потерпел поражение. Он обратил внимание, что против таких мер выступили США и страны Европы.

В июне кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов рассказал в интервью «Ленте.ру», что действия Украины на переговорах с Россией похожи на тактику Южной Кореи в период Корейской войны, когда лидер страны Ли Сын Ман всячески стремился избежать окончания боевых действий.

Востоковед подчеркнул, что в определенной степени действия Киева похожи на политику Сеула тех лет — Украина похожим образом рассчитывает на постоянную поддержку Запада и продолжение конфликта, стремясь выставить себя «чемоданом без ручки».