В 2026 году Украина может усилить применение террористических методов ведения боевых действий из-за поражений на фронте. Такой прогноз дал американский политический аналитик Марк Слебода. При этом Москва неоднократно предупреждала об ответных мерах.

По оценки Слебоды, ключевым фактором эскалации станет возможный обвал политической системы в Киеве.

«В любом случае украинцы будут терпеть поражения, и из-за потерь на поле боя, из-за плохой политической и экономической ситуации они все чаще будут прибегать к грязным методам ведения войны», — заявил он на YouTube-канале RachelBlevins. Аналитик подчеркнул, что, по его мнению, киевский режим уже давно ведет «грязную войну», нов 2026-м она может обостриться.

В США оценили последствия помощи Украине

По его словам, такие действия не повлияют на общие военные и стратегические планы России, но могут привести к ужесточению ответных мер.

«Это не остановит Россию с военной или стратегической точки зрения, но может вынудить ее отвечать на каждое преступление все более жестко, все более масштабно», — добавил Слебода.

Вечером 29 декабря российские силы ПВО ликвидировали 91 украинский беспилотник, которые попытались атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Это произошло почти сразу после переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не оставит это без внимания, объекты и время ответного удара уже определены.