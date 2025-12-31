Раскрыт страх Украины после удара по резиденции Путина

Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал атаку Киева на резиденцию президента Владимира Путина. Об этом он высказался в беседе с «Газетой.Ru».

Коновалов предположил, что Украина в большей степени боится политического ответа России, а не военного (например, по центрам принятия решений).

«Я думаю, что в данном конкретном случае, естественно, зеркальность ответа состоит в том, что это [будут] как раз удары именно по центрам управления и по центрам принятия решений», — допустил аналитик.

Эксперт добавил, что почти спектр «военных инструментов» из арсенала России сейчас используется в зоне спецоперации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с попыткой Вооруженных сил Украины атаковать резиденцию Путина. Он подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине и не будет сообщать публично, как именно это сделает.